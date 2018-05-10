Казахстан: задержаны участники акций в поддержку политзаключенных

В Астане и Алматы полицейские задержали участников несанкционированной акции, которые вышли с требованием "освободить политических заключенных".

Собравшиеся в Астане на улице Космонавтов, рядом с дипломатическими представительствами европейских государств, десятки людей скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Свободу!", "Позор!"

В Алматы утром десятки людей вышли на пешеходную улицу, прилегающую к театру оперы и балета. Они держали в руках плакаты с портретами людей, которых казахстанские правозащитники отнесли к политзаключенным, и плакаты с призывами прекратить пытки. В обоих городах акции сопровождались задержаниями. Некоторых из участников акций сотрудники полиции затолкали в служебные автобусы. В Астане женщина, которую вели к автобусу вместе с подростком (возможно, ее сыном), кричала: "Он же маленький, вы что, ребята! Ему же 12 лет!"

В Алматы, как передает корреспондент Радио Азаттыка, задержано свыше 70 человек. Среди тех, кого задержали на многолюдной улице, были и случайные прохожие, которые возмущались действиями полицейских.

Полицейские не комментировали происходящее, один из сотрудников полиции в Астане сказал репортеру Азаттыка, что комментарии "будут позже". В Алматы полицейские рекомендовали обращаться за комментариями в пресс-службу департамента внутренних дел.

9 мая правозащитники в Казахстане сообщили, что около десятка активистов были вызваны полицией в связи с их планами по организации митингов, которые возглавила запрещенная организация Демократический выбор Казахстана (ДВК).

ДВК была создана убежавшим из страны Мухтаром Аблязовым, критиком президента Нурсултана Назарбаева. В марте суд в Астане запретил движение, объявив его экстремистской организацией.

Активисты утверждают, что митинги были организованы накануне визита делегации Европейского парламента в Казахстан, который, как ожидается, должен оценить, насколько Казахстан выполняет условия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном. 25 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Казахстан выполнить свои международные обязательства, включая свободу слова, свободу собраний, и прекратить меры, ограничивающие доступ к социальным медиа. Противники и правозащитные группы говорят, что президент Нурсултан Назарбаев, который правит Казахстаном с момента распада Советского Союза в 1991 году, предпринимает систематические шаги для подавления инакомыслия и избавления от потенциальных противников.