Обманутые дольщики подписали обращение к Путину кровью

В Подмосковье обманутые дольщики, которые не получили квартиры в жилом комплексе "Спортивный квартал", провели митинг, в ходе которого обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Свое обращение они подписали кровью. Видеозапись акции появилась в социальных сетях.

На ней видно, как один из обманутых дольщиков режет себе руку ножом, а затем оставляет отпечаток на плакате. "Пролитая кровь, как символ героического подвига отцов и дедов, должна показать власти, что обманутые ею люди в своей борьбе пойдут до конца, до последнего квадратного метра", – говорится в описании видео.

Обращение обманутых дольщиков приурочено к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. Его авторы замечают, что "сытый голодного не разумеет", и напоминают о дворцах и усадьбах, которыми владеют чиновники.

Квартиры в жилом комплексе "Спортивный квартал" в Новой Москве дольщики должны был получить еще в 2015 году, но стройка затянулась. Сейчас, по их сведениям, продано 90 процентов квартир, но ни денег, ни жилья они так и не увидели. От чиновников за все эти годы они получают лишь отписки.

По официальным данным, в России почти 47 тысяч обманутых дольщиков. По оценкам Общероссийского объединения обманутых дольщиков, количество пострадавших доходит до двух миллионов человек.