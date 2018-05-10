Суд в Риге санкционировал арест Владимира Линдермана

Суд Видземского предместья Риги в четверг санкционировал арест Владимира Линдермана, задержанного в связи с организованным Русским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием. Вопрос об избрании меры пресечения рассматривался на закрытом судебном заседании, но за дверями зала заседаний собрались более десяти сторонников Линдермана, сообщает ИНТЕРФАКС/BNS.

Защитник Линдермана Елена Квятковская заявила, что решение суда будет обжаловано в Рижском окружном суде. Она добавила, что обратится в Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами задержания ее подзащитного. Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Татьяны Жданок в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием. Линдерман, который также известен под псевдонимом Абель, был членом запрещенной в РФ Национал-большевистской партии.

Накануне активисты незарегистрированной "Другой России" выразили протест у посольства Латвии в Москве против задержания Линдермана и забросали дымовыми шашками посольство.