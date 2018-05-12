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Культ личности

Эдисон русской музыки. Композитор Денисов. Эфир в 18:05

RUSSIA-- Композитор Эдисон Денисов с женой Екатериной Купровской-Денисовой

Леонид Велехов беседует с вдовой Эдисона Денисова, музыковедом Екатериной Купровской-Денисовой

Новый выпуск "Культа личности" посвящен знаменитому композитору-новатору ХХ века Эдисону Денисову. Гость передачи –его вдова, музыковед Екатерина Купровская-Денисова. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов

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