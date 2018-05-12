Эдисон русской музыки. Композитор Денисов. Эфир в 18:05

Новый выпуск "Культа личности" посвящен знаменитому композитору-новатору ХХ века Эдисону Денисову. Гость передачи –его вдова, музыковед Екатерина Купровская-Денисова. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов
Леонид Велехов беседует с вдовой Эдисона Денисова, музыковедом Екатериной Купровской-Денисовой
Новый выпуск "Культа личности" посвящен знаменитому композитору-новатору ХХ века Эдисону Денисову. Гость передачи –его вдова, музыковед Екатерина Купровская-Денисова. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов
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