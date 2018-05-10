Меркель, Макрон и Порошенко встретились в Германии

В германском Аахене в четверг прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.

Ее главной темой стало обсуждение развертывания миротворческой миссии в зоне конфликта на востоке Украины. Порошенко после встречи написал в твиттере, что Меркель и Макрон поддержали его позицию о необходимости "полноценной" миротворческой миссии как гарантии выполнения Минских соглашений.

Меркель ранее подчеркнула, что о трехсторонней встрече нельзя говорить как о переговорах в "Нормандском формате" – из-за отсутствия российского президента Владимира Путина. Когда "Нормандская четверка" соберется в полном составе – неизвестно. Ожидается, что 18 мая Меркель посетит Путина в Сочи, а в конце мая Макрон приедет в Петербург.

Как пишет "Немецкая волна", одной из тем переговоров, вероятно, стала также внутриполитическая ситуация на Украине, в том числе борьба с коррупцией и продвижение экономических и социальных реформ.

Ранее президенту Франции в Аахене была вручена престижная Премия Карла Великого – за заслуги в деле европейской интеграции. В своем выступлении Макрон призвал к созданию единого бюджета стран еврозоны. Меркель, как сообщается, отреагировала на это предложение сдержанно, однако в своей приветственной речи заявила, что Европа более не должна полагаться на "защиту" со стороны США и должна взять свою безопасность в свои руки, пишет агентство France Presse.