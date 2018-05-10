В Малайзии оппозиция впервые получила большинство в парламенте

В Малайзии оппозиция получила большинство в парламенте. Это произошло впервые с момента обретения страной независимости в 1957 году.

По итогам выборов оппозиционному "Альянсу надежды" достался 121 мандат из 222. Пост премьер-министра, как ожидается, займет 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад. Если его кандидатуру, как лидера парламентского большинства, утвердит король Малайзии, Мохамад станет старейшим лидером в мире, отмечает The Guardian.

Ранее "Альянс надежды" пообещал не преследовать правившую в стране 60 лет коалицию "Национальный фронт" и не мстить её лидеру, бывшему премьер-министру Наджибу Разаку, которого подозревают в коррупции и хищении бюджетных средств. Сам Разак после выборов заявил, что он принимает "волю народа" .

Махатхир Мохамад уже возглавлял правительство Малайзии – с 1981 по 2003 годы. После победы на парламентских выборах он назвал своей целью восстановление верховенства закона в стране.