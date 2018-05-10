В Италии популисты приблизились к формированию правительства

В Италии представители популистских партий "Движение пяти звезд" и "Лига" (бывшая "Лига севера") достигли "существенного прогресса" на переговорах о формировании правительства. Как сообщает агентство Reuters, ожидается, что в понедельник президенту страны Серджио Маттарелле могут сообщить о создании коалиции - спустя девять недель после парламентских выборов, по итогам которых ни одна из партий не получила абсолютного большинства.

Договоренности между "Движением пяти звезд" и "Лигой" стали возможны после того, как партнер "Лиги" по правоцентристской коалиции - бывший премьер Сильвио Берлускони - принял решение не мешать формированию кабинета. Отсутствие сторонников Берлускони в новом правительстве было главным требованием "Движения пяти звезд".

Пока неясно, кто будет выдвинут на пост премьер-министра. О желании возглавить правительство ранее заявляли и лидер "Пяти звезд" Луиджи ди Майо, и глава "Лиги" Маттео Сальвини.

Обе политические силы объединяет популизм и скептическое отношение к руководящим структурам Евросоюза и еврозоне. Сальвини имеет репутацию пророссийского политика, он неоднократно выступал, в частности, в поддержку снятия санкций с Москвы.