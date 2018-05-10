В Киеве завершили расследование убийства Вороненкова

Прокуратура Киева завершила расследование убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Стороны знакомятся с материалами дела. После этого оно будет направлено в суд.

В сообщении говорится, что следователи установили организатора и соучастников преступления. Их обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

В прокуратуре отметили, что два исполнителя арестованы. Материалы в отношении организатора преступления – россиянина Владимира Тюрина – и двух других соучастников выделены в отдельное производство. Следствие по нему еще не закончено.

Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре 2016 года он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта Вороненкова застрелили в центре Киева. Стрелявший в Вороненкова был убит охранником бывшего депутата. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о провокации украинских спецслужб.

Тюрин – бывший муж Максаковой. В марте полиция Украины объявила его в международный розыск. Свою вину он не признаёт. Следственный комитет России, который также ведет расследование убийства Вороненкова, не обнаружил причастности Тюрина к преступлению.