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США расширили санкции в отношении Ирана

Министерство финансов США

Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства финансов США.

В санкционный список вошли шесть человек и три компании, которые имеют отношение к Корпусу стражей исламской революции (элитное подразделение вооружённых сил Ирана).

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Он также предупредил о возобновлении в отношении Ирана санкций, которые были приостановлены в рамках соглашения.

Соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.

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