Ангела Меркель переговорила с президентом Ирана

Германия осуждает нападение Ирана на израильские военные базы на Голанских высотах. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии. Меркель призвала Тегеран содействовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и предупредила об угрозе войны в регионе.

Кроме того, канцлер в очередной раз отметила, что Германия вместе с Францией и Великобританией намерена придерживаться условий ядерной сделки. Меркель добавила, что страны-участницы соглашения должны обсудить ядерную программу Ирана с привлечением к диалогу Сирии и Йемена.

Соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из ядерного соглашения. Остальные участники ядерной сделки высказали сожаление по поводу решения Вашингтона.

