"Единая Россия" предложила Кудрину возглавить Счетную палату

Депутаты "Единой России" предложили Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. Об этом со ссылкой на источники, близкие к руководству Госдумы, сообщает газета "Ведомости". Эту информацию подтвердил и сам Кудрин. "Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций", – заявил "Ведомостям" бывший министр финансов России.

В настоящее время Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок. Счетной палатой руководит Татьяна Голикова. После переназначения Дмитрия Медведева на пост главы правительства он предложил ей стать вице-премьером по социальной политике и здравоохранению. Голикова в ответ на это заявила: "Если назначат, то конечно буду работать".

"Интерфакс" ранее сообщал, что в числе кандидатов на пост руководителя Счетной палаты первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Жуков, по данным СМИ, уже отказался от предложения. Всего, согласно Конституции, Госдума должна предложить президенту не менее трех претендентов на должность главы Счетной палаты, после чего утвердить выбранного им человека.