В Бурятии на баннерах к Дню Победы поместили фото Николая II

Исторический ляп обнаружили в Улан-Удэ на баннерах, подготовленных к 73-й годовщине Дня Победы. Одна из местных типографий напечатала в благодарность участникам Великой Отечественной войны плакат с фотографией генералов царской армии и российским императором Николаем II.

Снимок баннера с лозунгом "Спасибо деду за победу" уже стал мемом в соцсетях, сообщает Сибирь.Реалии.

На Урале в этом году на 9 Мая также произошел ряд ошибок – сотрудники рекламной компании перепутали имена ветеранов из города Серов, а в Кургане напечатали надписи с орфографическими ошибками. За несколько лет до этого в Алапаевске на парад вышли волонтеры с фотографиями нацистских солдат – заказчик не проверил работу дизайнеров, его оштрафовали на 3 тыс рублей.

Три года назад в тюменском поселке Сумкино установили обелиск "Защитникам Отечества во все времена" с портретом военнослужащего Вермахта Вернера Гольдберга, известного как "идеальный германский солдат". Вскоре памятник заменили.