В Ираке арестованы пять лидеров группировки "ИГ"

В Ираке арестованы пятеро членов руководства джихадистской группировки "Исламское государство", признанной террористической во многих странах мира, включая Россию.

В операции участвовали и силы международной коалиции под руководством США, которые борются против "ИГ" на территории Сирии. Представитель коалиции назвал аресты "чувствительным ударом" по джихадистам. Президент США Дональд Трамп в твиттере написал, что речь идет о "пятерке самых разыскиваемых лидеров" экстремистов.

Известно, однако, что среди арестованных нет лидера "Исламского государства" Абубакра аль-Багдади, местонахождение которого неизвестно. Российские военные заявляли о том, что аль-Багдади, возможно, был убит, однако никаких подтверждений не представили.

Практически вся территория Ирака в прошлом году была освобождена от отрядов "ИГ". В Сирии джихадисты также выбиты из крупных населенных пунктов, однако еще контролируют территории в пустыне неподалеку от границы с Ираком.