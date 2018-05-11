Меркель и Путин обсудили Иран, Сирию и Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом России Владимиром Путиным положение на Ближнем Востоке, которое сложилось после выхода США из так называемой "ядерной сделки" с Ираном и серии ударов, которые Израиль нанес по целям Сирии, а иранские силы с территории Сирии – по израильским военным объектам.

Как говорится в сообщении пресс-службы Меркель, оба лидера согласились с тем, что крайне важно избежать дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, они подтвердили приверженность действующему соглашению с Ираном.

Как германская, так и российская сторона в сообщениях о разговоре упоминают, что обсуждалась также ситуация на востоке Украины, в частности, возможное развертывание там международной миротворческой миссии. Меркель проинформировала Путина об итогах ее встречи с президентами Франции и Украины, которая прошла накануне, говорится на сайте Кремля.

Ожидается, что 18 мая Меркель посетит Сочи, где встретится с Путиным. Главной темой переговоров должно стать урегулирование конфликта в Донбассе.