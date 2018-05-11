Министр финансов Франции: ЕС – не "вассал" Вашингтона

Франция в ближайшее время внесет в Европейскую комиссию предложения о том, как отреагировать на выход США из "ядерной сделки" с Ираном и возобновление действия американских санкций против Тегерана. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Он подчеркнул, что ЕС должен защитить европейские компании, которые будут продолжать вести торговлю с Ираном, от возможного эффекта американских санкций.

Сам выход Вашингтона из многостороннего соглашения с Ираном Ле Мэр подверг резкой критике. Он отметил, что страны ЕС не должны быть "вассалами" Вашингтона и что они сами решат, вести ли им бизнес с Ираном.

Франция и Германия, так же как и Великобритания, Россия и Китай – другие участники соглашения с Ираном, ранее заявили, что намерены по-прежнему его соблюдать. Канцлер Германии Ангела Меркель, подвергнув решение президента США Дональда Трампа критике, добавила, что оно не должно стать поводом для отказа от трансатлантического партнерства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поддерживает заключение нового соглашения с Ираном, в котором была бы учтена обеспокоенность Вашингтона относительно вмешательства Тегерана в дела других государств Ближнего Востока, поддержки им террористических группировок и других вопросов. Власти Ирана заявляют, что привержены "ядерному соглашению", однако готовы выйти из него, если выяснится, что без участия Вашингтона оно не работает.