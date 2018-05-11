Пучдемон отказался баллотироваться в главы Каталонии

Парламент Каталонии в субботу, как ожидается, проведет голосование по кандидатуре на пост нового главы автономии.
Сторонники независимости предложили на этот пост Кима Торру. Сторонники единства Испании - против этой кандидатуры. Как ожидается, в субботу Торра в первом туре голосования не будет избран, однако второй тур в понедельник должен принести ему победу - сторонники независимости располагают необходимым большинством в парламенте.
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, кандидатуру которого вновь предлагали сепаратисты, взял самоотвод. Пучдемон находится за границей, власти Испании обвиняют его в мятеже. Суд в Германии рассматривает вопрос о его экстрадиции. Если бы Пучдемон был избран, суд скорее всего отменил бы это решение. Пучдемон поддержал кандидатуру Торры.
Каталония сейчас находится под прямым управлением Мадрида - после того, как каталонский парламент, принявший декларацию независимости после признанного испанскими властями незаконным референдума в октябре 2017 года, был распущен. Новые выборы принесли успех сепаратистам. Власти Испании пообещали вернуть региональным властям полномочия после избрания нового главы региона, но предупредили, что не потерпят никаких попыток сецессии.
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