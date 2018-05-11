Журналист ARD Хайо Зеппельт остался без российской визы

Журналисту телекомпании ARD Хайо Зеппельту отказали в получении российской визы, которая ему была нужна для поездки на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Как сообщила в пятницу, 11 мая, пресс-служба телекомпании ARD, Зеппельта занесли в России в список "нежелательных персон". Подробности о принятом Россией решении пока никем не сообщаются, говорится в публикации "Немецкой волны".

Медиакомпания назвал отказ в визе Зеппельту "уникальным событием в истории спортивной журналистики ARD и с точки зрения освещения такого крупного события, как чемпионат мира по футболу, беспрецедентным вмешательством в свободу прессы". Свободный доступ представителей СМИ на спортивные мероприятия обычно является само собой разумеющимся и считается одним из условий при выборе страны-хозяйки того или иного события, подчеркнули в пресс-службе.

Зеппельт на протяжении многих лет занимается проблемой допинга в мировом спорте. Помимо прочего, журналист также рассказал о допинговой системе в России, которая, предположительно, функционировала при участии государства. Разоблачения Зеппельта привели к отстранению российских атлетов от участия в международных соревнованиях.