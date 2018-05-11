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NPR: зампред Банка России Торшин ездил в США "налаживать контакты"

Александр Торшин (слева) и Юрий Чайка, январь 2015

Заместитель председателя Банка России, бывший зампред Совета Федерации Александр Торшин, пытался установить контакт с членами Республиканской партии и местными консервативными активистами. Как сообщает американское National Public Radio (NPR), роль Торшина состояла в "прослушивании" разговоров влиятельных лиц американского истеблишмента. NPR отмечает, что он неоднократно ездил в США с рабочими поездками по заданию российских властей.

Многие годы Торшин развивал отношения с губернаторами, высокопоставленными людьми в Национальной стрелковой ассоциации (NRA), активистами консервативного толка. Установление и развитие таких связей Торшин объявлял целью своих поездок в США.

Санкции, объявленные против заместителя председателя Банка России Александра Торшина в начале апреля 2018 года, не позволят ему в дальнейшем посещать США, говорится в публикации на сайте NPR. Активы Торшина, в случае их обнаружения в США, будут заморожены. Заключение с ним каких-либо сделок уже запрещено гражданам США.

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