NPR: зампред Банка России Торшин ездил в США "налаживать контакты"

Заместитель председателя Банка России, бывший зампред Совета Федерации Александр Торшин, пытался установить контакт с членами Республиканской партии и местными консервативными активистами. Как сообщает американское National Public Radio (NPR), роль Торшина состояла в "прослушивании" разговоров влиятельных лиц американского истеблишмента. NPR отмечает, что он неоднократно ездил в США с рабочими поездками по заданию российских властей.

Многие годы Торшин развивал отношения с губернаторами, высокопоставленными людьми в Национальной стрелковой ассоциации (NRA), активистами консервативного толка. Установление и развитие таких связей Торшин объявлял целью своих поездок в США.

Санкции, объявленные против заместителя председателя Банка России Александра Торшина в начале апреля 2018 года, не позволят ему в дальнейшем посещать США, говорится в публикации на сайте NPR. Активы Торшина, в случае их обнаружения в США, будут заморожены. Заключение с ним каких-либо сделок уже запрещено гражданам США.