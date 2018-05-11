Группа Мюллера изучают пожертвования на инаугурацию Трампа

Следователи из группы спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, проверяют информацию о пожертвованиях, сделанных иностранными бизнесменами и компаниями на церемонию инаугурации президента Трампа.

По данным телеканала Эй-би-си, ссылающегося на собственные источники, показания следователям уже дали бизнесмены, имеющие личные или деловые связи с Россией, Саудовской Аравией, Объединенными Aрабскими Эмиратами и Катаром.

Следственная также опросила давнего друга Трампа, Тома Баррака, который отвечал за сбор пожертвований на инаугурацию. Всего в ходе кампании удалось собрать 107 миллионов долларов, отмечает "Голос Америки".

Как сообщают СМИ, следователей особенно интересовала информация о бизнесменах Леонарде Блаватнике и Эндрю Интратере, сделавших крупные пожертвования, и тесно связанных с Россией.