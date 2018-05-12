Против пронесшего сотрудника Росгвардии по метро возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мужчины, который на станции "Сухаревская" московского метрополитена обхватил руками сотрудника Росгвардии, поднял его в воздух и пронес несколько метров по платформе.

Дело возбуждено по статье о "применении насилия в отношении представителя власти". Видеозапись инцидента, который произошел еще 6 мая, разошлась по Сети накануне вечером.

Согласно постановлению о возбуждении дела, которое опубликовал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, следствие считает, что подозреваемый действовал "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных исполнением [сотрудником Росгвардии] своих должностных обязанностей по охране общественного порядка". На видео видно, что мужчина подходит к группе сотрудников Росгвардии и с улыбкой поднимает одного из них в воздух (сразу же после этого он был задержан другими сотрудниками). Как сообщает "Медиазона", следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте, максимальное наказание, которое грозит по этой статье - пять лет лишения свободы.