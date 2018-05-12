Члены СПЧ потребуют расследовать нападения "казаков" 5 мая

Члены Совета по правам человека при президенте России потребуют от властей "выявить и наказать" лиц, которые, не будучи представителями правоохранительных органов, нападали на участников несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве 5 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета. С такой позицией выступили члены трех постоянных комиссий СПЧ, в том числе его председатель Михаил Федотов. Также члены Совета утверждают, что "не должны уйти от ответа и провокаторы, и те, кто кто нападал на сотрудников полиции и бойцов Росгвардии".

5 мая в центре Москвы на участников акции сторонников Алексея Навального против вступления Владимира Путина в должность президента нападали люди в казачьей форме. Они, в частности, били участников акции нагайками. Активисты уже установили личности около 10 нападавших, это, как правило, члены казачьих и различных прокремлевских организаций.

Ранее в знак протеста против бездействия властей в связи с нападениями из состава Совета по правам человека вышел журналист Максим Шевченко.