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В Тбилиси произошли беспорядки после массовых арестов в клубах

Спецназ в клубе "Басиани"

В Тбилиси после полицейского рейда в ночных клубах в ночь на субботу прошла массовая акция протеста, переросшая в стычки с полицией.

В ночь на субботу сотни полицейских ворвались на территорию популярных ночных клубов "Басиани" и" Галерея" в центре Тбилиси. Позднее МВД объяснило необходимость спецоперации тем, что в этих клубах распространяются наркотики. На днях из за передозировки т.н. "клубными наркотиками" погибли четыре подростка.

В ходе обыска в "Басиани" и "Галерея" полиция задержало восемь человек по обвинению в распространении наркотиков. Посетители клубов оказали полицейским сопротивление. Затем около тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели где произошли стычки с полицей. В ходе беспорядков были задержаны ещё 20 человек. В том числе лидер движения за легализацию наркотиков, кандидат в президенты от партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Задержанным предъявлены обвинения в оказании сопротивления полиции.

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