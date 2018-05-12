Истребители США перехватили российские бомбардировщики

Американские истребители перехватили в пятницу два российских бомбардировщика в небе недалеко от побережья Аляски.

Как сообщили телеканалу CNN в американском командовании, бомбардировщики Ту-95 подлетели к побережью Аляски менее чем на 200 миль, после чего в воздух были подняты два истребителя F-22. В командовании подчеркивают, что российские бомбардировщики не залетали в воздушное пространство США и вскоре удалились от американского побережья.

Инциденты с перехватами российских военных самолетов в последние годы участились. Сообщалось, в частности, о подобных случаях над Балтийским и Северным морем.