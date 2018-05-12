В Конгрессе США предложили аннулировать договор 1987 года о разоружении

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США выступил за аннулирование американо-советского Договора от 1987 года о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

В резолюции комитета, принятой большинством голосов, принадлежащим Республиканской фракции, говорится, что Соединенные Штаты не должны считать себя связанным договором, если президент Трамп не подтвердит полное его соблюдение российской стороной.

Демократы — члены комитета высказываются за применение экономических санкций к России за нарушения Договора о РСМД, но против его денонсации.

Договор о РСМД давно является предметом спора между теми, кто считает необходимым сохранить соглашения, заключенные между сверхдержавами в эпоху "Холодной войны", и при необходимости модернизировать их, и теми, кто предлагает упразднить их как анахронизм, мешающий Америке обновить свои вооружения.

“Выход из Договора РСМД позволит Соединенным Штатам вложить средства в разработку нового поколения крылатых ракет наземного базирования, которые будут служить противовесом китайскому ракетному оружию, не охваченному никакими договоренностями о разоружении“, заявил на слушаниях в Конгрессе командующий вооруженными силами США на Тихом океане адмирал Фил Дэвидсон.

Договор о РСМД был заключен в конце 1987 года в ходе визита Михаила Горбачева в США и рассматривался в то время как важный шаг к ядерному разоружению и улучшению отношений между СССР и Соединенными Штатами.