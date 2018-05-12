С Берлускони сняли ограничения на занятие выборных должностей

С бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони сняты ограничения, наложенные ранее в связи с вынесенным ему обвинительным приговором по делу о мошенничестве. Это, в частности, означает, что 81-летний политик может вновь баллотироваться на выборах и занимать государственные должности - сообщает Corriere della sera.

Сообщается, что решение принял суд в Милане вечером в пятницу. На недавно прошедших выборах в парламент Италии Берлускони выступал как лидер партии "Вперед, Италия!", однако сам не баллотировался и не претендовал на пост премьер-министра.

Берлускони был в 2013 году приговорен к четырем годам тюрьмы, однако отбытие наказания заменили на общественно-полезные работы.

На этой неделе Сильвио Берлускони согласился с неучастием его партии в правящей коалиции, пообещав не мешать формированию кабинета с участием популистских "Движения пяти звезд" и "Лиги" Маттео Сальвини. Окончательная договоренность о формировании нового кабинета, однако, пока не достигнута.