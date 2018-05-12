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Под Ярославлем задержали активистов, перекрывших трассу

Мусорный полигон (архивное фото)

Под Ярославлем полиция задержала семерых участников акции протеста против своза мусора из Москвы на местный полигон "Скоково".

Как сообщает "Медиазона", в акции на трассе, ведущей к полигону участвовали около 40 человек, в том числе активисты незарегистрированной Либертарианской партии и штаба Алексея Навального.

​Часть из них устроили одиночные пикеты, а другие перегородили путь на полигон мусоровозу с московскими номерами. Полицейские обвинили задержанных в "переходе дороги в неположенном месте". Большинство задержанных уже отпущены.

Активисты провели в последнее время уже несколько акций против завоза на полигоны в Ярославской области мусора из Москвы. В последние месяцы мусора стали везти больше - после акций протеста жителей Московской области против мусорных полигонов.

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