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В Ираке проходят выборы – первые после разгрома "ИГ"

Парламентские выборы в Ираке

В Ираке сегодня проходят парламентские выборы – первые после того, как премьер-министр страны Хайдер аль-Абади провозгласил победу над радикальной группировкой "Исламское государство", признанной террористической во многих странах, включая Россию.

В течение нескольких лет отряды "ИГ" контролировали около трети территории Ирака, в том числе крупный город Мосул. Сейчас они выбиты из населенных пунктов.

По опросам, у коалиции, которую возглавляет Абади, предпочтительные шансы на победу. Соперники в борьбе за пост премьера – бывший глава правительства Нури аль-Малики и поддержанный Тегераном Хади аль-Амири, лидер шиитских отрядов самообороны, участвовавших в борьбе с "ИГ". Все три политика представляют шиитское большинство. Наблюдатели отмечают, что исход выборов во многом будет зависеть от позиции иракских суннитов.

На 329 мест в парламенте претендуют около 7 тысяч кандидатов.
Группировка "ИГ" выступала с угрозами терактов на избирательных участках, однако пока крупномасштабных нападений не зафиксировано.

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