В Германии призывают ФИФА надавить на РФ по делу о визе Зеппельта

Германский футбольный союз, политики Германии и международные журналистские организации призывают власти России пересмотреть отказ журналисту телекомпании ARD Хайо Зеппельту в российской визе для поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Глава Германского футбольного союза Райнхард Гриндел призвал Международную федерациою футбольных ассоциаций (ФИФА) и ее президента Джанни Инфантино использовать свое влияние, чтобы добиться от России выдачи визы Зеппельту.

ФИФА выступила с официальным заявлением о том, что ожидает от оргкомитета чемпионата мира дополнительной информации, подчеркнув при этом, что "принципиально" выступает за свободу прессы и свободный допуск журналистов на организуемые ФИФА турниры.

Международная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение отказом в выдаче российской визы немецкому журналисту. Организация считает, что речь может идти о "политическом решении", связанном с публикациями Зеппельта о допинге в российском спорте.

О том, что журналисту отказали в российской визе, сообщила в пятницу пресс-служба телекомпании ARD. Утверждается, что Зеппельта занесли в России в список "нежелательных персон".

Официальных комментариев российской стороны пока нет.

Хайо Зеппельт - автор ряда публикаций и документальных фильмов о российской допинговой системе, которая, которая, предположительно, функционировала при участии государства. Разоблачения Зеппельта были использованы в расследованиях международных спортивных организайи, по итогам которых ряд российских атлетов были отстранеты от участия в соревнованиях.