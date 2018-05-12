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Меркель: "каждую ночь" на востоке Украины нарушается перемирие

Встреча Меркель и Порошенко 10 мая

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на востоке Украины, заявив, что в зоне конфликта в Донбассе не соблюдается перемирие и продолжают гибнуть люди.

Нарушения режима прекращения огня происходят "каждую ночь" - заявила Меркель в итальянском городе Ассизи на церемонии вручения ей награды "Лампада мира святого Франциска" за "усилия по достижению мира между разными народами".

По словам Меркель, в рамках так называемого "Нормандского формата" Германия пытается добиться выполнения Минских соглашений об урегулировании на Украине, но пока это не удается.

По сообщениям штаба украинской операции в Донбассе, поддерживаемые Россией сепаратисты за последние сутки не менее 50 раз обстреляли позиции украинских войск, ранены трое военных.
В так называемой "ДНР" заявили, что украинские военные пытались наступать в районе Горловки и понесли потери. Сепаратисты признали гибель двух своих бойцов.

Меркель 10 мая обсудила с президентами Украины и Франции возможность размещения в Донбассе миротворческого контингента. Ожидается, что 18 мая она встретится с Владимиром Путиным.

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