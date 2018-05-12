КНДР с 23 по 25 мая демонтирует свой ядерный полигон

Северная Корея с 23 по 25 мая демонтирует ядерный полигон Пхунгери на севере страны - сообщило государственное информационное агентство.

В частности, будут взорваны все подземные тоннели, а также разрушены постройки, контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Сообщается, что для освещения этого события будут приглашены иностранные журналисты, в том числе из США и Южной Кореи.

О намерении закрыть полигон ранее объявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

На 12 июня в Сингапуре намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, речь пойдет о судьбе ядерной программы Северной Кореи. США настаивает на полной денуклеаризации Корейского полуострова.