СМИ: напавший на людей в центре Парижа родился в Чечне

Нападавший, который убил человека в центре Парижа в субботу вечером, родился в 1997 году в Чечне, сообщает агентство Рейтер в воскресенье со ссылкой на судебный источник.

Нападавший крикнул: "Аллах акбар!" (Бог велик!) во время нападения с ножом, во время которого он убил одного человека и ранил четырех человек, прежде чем был застрелен полицией.

Родители преступника - доставлены на допрос в полицию, сам он был застрелен на месте. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Источник не сообщает, какая национальность у нападавшего. Телеканал BFM TV сообщает, что он - россиянин.