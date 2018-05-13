На Евровидении-2018 одержала победу израильтянка Netta

На международном песенном конкурсе Евровидение-2018 израильтянка Netta (Нетта Барзилай) одержала победу с песней Toy ("Игрушка"). В сумме после голосования жюри и телезрителей она получила 529 баллов. Теперь следующий конкурс пройдет в Иерусалиме.

На пресс-конференции в ночь на воскресенье после финала конкурса Netta заявила, что для нее почетно привезти конкурс на родину, в Израиль.

На вопрос, что певица собирается делать прямо сейчас, после победы, она ответила: "Хумус".