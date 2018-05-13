Удальцов: на митинге "За свободный интернет" задержано до 30 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали до 30 человек на митинге "За свободный интернет", который проходит на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Он заявил "Интерфаксу", что задержали человек 25-30, представителей "Левого фронта", анархистов, других организаций. "Сейчас их вывели за ограждения, сажают в автобусы", - сказал Удальцов. По его словам, претензии полиции состоят в том, что активисты произносили политические лозунги, которые не соответствуют тематике митинга.

Митинг "За свободный интернет" против блокировки Telegram был согласован с властями. В ней было заявлено участие до пяти тысяч человек.

Возле сцены собрались участники митинга с флагами партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Революционной рабочей партии", "Левого фронта", других левых, а также националистических движений.

Митинг открыли математик Дмитрий Богатов и его жена Татьяна Федорова. Собравшиеся скандируют лозунги в защиту свободного интернета и с критикой власти.

Как сообщил "Интерфаксу" член федерального политкомитета движения "Открытая Россия" Алексей Прянишников, перед началом акции сотрудники полиции изъяли флаги с символикой движения. По его словам, по состоянию на 14:30 на митинге собрались около 700 человек, однако участники продолжают прибывать.

Организаторы акции назвали её целью "привлечь внимание общественности к ограничениям доступа к интернет-ресурсам и интернет-инструментам, к уголовным делам за "лайки и репосты", к действиям Роскомнадзора, ограничивающим конституционные права граждан, призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, к освобождению политзаключенных, репрессированных по интернет-делам".