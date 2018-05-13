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Удальцов: на митинге "За свободный интернет" задержано до 30 человек

На проспекте Сахарова, 13 мая 2018 года

Сотрудники правоохранительных органов задержали до 30 человек на митинге "За свободный интернет", который проходит на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Он заявил "Интерфаксу", что задержали человек 25-30, представителей "Левого фронта", анархистов, других организаций. "Сейчас их вывели за ограждения, сажают в автобусы", - сказал Удальцов. По его словам, претензии полиции состоят в том, что активисты произносили политические лозунги, которые не соответствуют тематике митинга.

Митинг "За свободный интернет" против блокировки Telegram был согласован с властями. В ней было заявлено участие до пяти тысяч человек.

Возле сцены собрались участники митинга с флагами партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Революционной рабочей партии", "Левого фронта", других левых, а также националистических движений.

Митинг открыли математик Дмитрий Богатов и его жена Татьяна Федорова. Собравшиеся скандируют лозунги в защиту свободного интернета и с критикой власти.

Как сообщил "Интерфаксу" член федерального политкомитета движения "Открытая Россия" Алексей Прянишников, перед началом акции сотрудники полиции изъяли флаги с символикой движения. По его словам, по состоянию на 14:30 на митинге собрались около 700 человек, однако участники продолжают прибывать.

Организаторы акции назвали её целью "привлечь внимание общественности к ограничениям доступа к интернет-ресурсам и интернет-инструментам, к уголовным делам за "лайки и репосты", к действиям Роскомнадзора, ограничивающим конституционные права граждан, призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, к освобождению политзаключенных, репрессированных по интернет-делам".

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