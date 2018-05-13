Майк Помпео: частный бизнес США, возможно, поможет экономике КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 13 мая, что если Северная Корея согласится полностью отказаться от своей программы создания ядерного оружия, то США разрешат американскому частному сектору делать инвестиции в северокорейскую экономику.

Американцы, работающие в частном секторе помогут выстроить энергетическую сеть в Северной Корее, – сказал Помпео, выступая в программе Fox News Sunday.

Он добавил, что американцы намерены также инвестировать в северокорейскую инфраструктуру и в сельское хозяйство этой страны, чтобы помочь ее народу в решении продовольственных проблем, если Северная Корея выполнит требования США.

В последние месяцы Вашингтон вступил в активный диалог с КНДР о возможности проведения встречи руководителей двух государств. Такая встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоится, как было на днях объявлено, 12 июня в Сингапуре. США добиваются от Северной Кореи полного отказа от разработки ядерного оружия и превращения Корейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия. Одним из шагов на этом пути должен стать полный вывод из строя северокорейского полигона, где в последние годы проводились испытания ядерных зарядов.