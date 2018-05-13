Первый китайский авианосец вышел на ходовые испытания

Первый китайский авианосец начал ходовые испытания, это событие раценивается в Китае как важный шаг к модернизации военно-морских сил. Авианосец, названный пока 001А, вышел в море поздно вечером в субботу из порта, расположенного на северо-востоке Китая, сообщило национальная телекомпания CCTV. Ожидается, что корабль будет принят на вооружёние к 2020 году и будет обеспечивать безопасность границ Китая в Южно-Китайском море, в частности, пресекать любые попытки Тайваня проводить независимую политику.

Китайский телеканал показал кадры выхода авианосца в море в сопровождении других кораблей. Впервые двигательная установка корабля, ходовое оборудование и навигационные системы будут проверены в условиях открытого моря, сообщают китайские государственные СМИ.

Спуск авианосца на воду состоялся год назад.

До сих пор единственным китайским авианесущим кораблём был "Ляонин", заложенный на судоверфи в Николаеве в 1985 году и названный по имени столицы Латвии - "Рига". В 1990 году он был переименован в "Варяг". После распада СССР корабль достался Украине и постройка была прекращена в 1992 году. В 1998 году куплен Китаем, официально — с целью организации плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 вошёл в состав ВМФ Китая.