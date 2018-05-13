Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп и Си Цзиньпин помогают ZTE возобновить работу

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он и председатель КНР Си Цзиньпин работают над тем, чтобы китайская телекоммуникационная компания ZTE "могла вернуться в бизнес быстро".

"Китайский председатель Си и я сотрудничаем – с тем чтобы крупная китайская телефонная компания ZTE могла вернуться в бизнес быстро. Слишком много рабочих мест в Китае потеряно. Министерство торговли получило указание решить этот вопрос!" – написал Трамп в Твиттере.


Несколько дней назад китайская технологическая компания приостановила основную деятельность, после того как министерство торговли США запретило американским компаниям осуществлять поставки для ZTE.

Будучи одним из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования в мире, ZTE полагается на поставки комплектующих от таких американских компаний, как Qualcomm и Intel, информирует "Голос Америки".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG