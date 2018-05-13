Трамп и Си Цзиньпин помогают ZTE возобновить работу

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он и председатель КНР Си Цзиньпин работают над тем, чтобы китайская телекоммуникационная компания ZTE "могла вернуться в бизнес быстро".

"Китайский председатель Си и я сотрудничаем – с тем чтобы крупная китайская телефонная компания ZTE могла вернуться в бизнес быстро. Слишком много рабочих мест в Китае потеряно. Министерство торговли получило указание решить этот вопрос!" – написал Трамп в Твиттере.



Несколько дней назад китайская технологическая компания приостановила основную деятельность, после того как министерство торговли США запретило американским компаниям осуществлять поставки для ZTE.

Будучи одним из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования в мире, ZTE полагается на поставки комплектующих от таких американских компаний, как Qualcomm и Intel, информирует "Голос Америки".