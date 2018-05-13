В Тбилиси манифестанты попыталась прорваться к парламенту

Вечером в воскресенье, 13 мая, в Тбилиси на проспекте Руставели продолжились протестные акции в связи с полицейскими рейдами в два городских клуба, которые проводились в ночь на субботу. Полиция заявляла, что борется с наркотрафиком. Отдыхавшая в клубах молодёжь утверждала, что рейды были слишком грубыми и жёсткими.

Участники одной из воскресных акций обвиняют полицию в превышении полномочий и требуют отставки главы МВД Грузии и главы правительства. Представители второго митинга выступают против пропаганды наркотиков.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили обратился к участникам манифестаций с заверениями, что его главный приоритет – обеспечение свободы слова для всех. "Не допустим ненависти из-за разных взглядов. Объединимся для защиты жизни людей и будущего нашей страны", — призвал премьер.

На проспект Руставели прибыли полицейские подразделения и техника для разгона демонстраций. Ситуация обострилась после того, как сторонники крайне правых и националистических групп попытались прорваться к зданию парламента.