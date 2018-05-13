В Иркутстке состоялся пикет за свободу интернета

В Иркутске 13 мая на пикет "За свободный интернет и против блокировки мессенджера "Телеграм" вышли шесть активистов – три представителя партии "Яблоко" и три сторонника оппозиционера Алексея Навального.

Представители "Яблока" просили городские власти о другом месте и заявили 30 участников. Мэрия акцию согласовала, но на другой площадке.

По словам председателя регионального отделения партии Григория Грибенко, мало кто пока осознаёт всю сложность проблемы и задумываются о последствиях ограничения свободы интернета. Организаторы пикета приглашали иркутских комсомольцев из КПРФ поддержать их акцию, но те отказались, сославшись на то, что не пользуются Телеграмом. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

В конце апреля и начале мая волонтеры штаба Алексея Навального в Иркутске провели не менее 20 одиночных пикетов. Акции протеста были и в людных местах Иркутска, а также около здания регионального Роскомнадзора. Как сообщила "Сибирь.Реалиям" волонтер штаба Александра Шинкарева, к ними подходил руководитель регионального Роскомнадзора Сергей Костылов, он представился Николаем и предложил одной из пикетчиц работу в офисе, но девушка отказалась. Прошедшие одиночные акции запомнились участникам также тем, что полицейские ходили с рулеткой и мерили расстояние между пикетчиками. Нарушений не зафиксировали.