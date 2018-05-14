США впервые не участвуют в переговорах по Сирии в Астане

В столице Казахстана открылся девятый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию. США впервые не прислали делегацию на этот форум.

Пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жаинаков 14 мая заявил журналистам, что специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, как ожидается, присоединится к переговорам в Астане. Делегация сирийской оппозиции должна прибыть туда 15 мая. Жейнаков добавил, что Соединенные Штаты не участвуют в переговорах. В прошлом США направляли делегацию в Астану.

Спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил 14 мая, что Москва все еще надеется, что Вашингтон примет участие в переговорах. "Мы надеемся, что здравый смысл будет преобладать, и они [США] примут участие в нашей сессии", - сказал Лаврентьев.



Помимо переговоров в Астане проводятся также переговоры в рамках Организации Объединенных Наций в Женеве в поисках общего политического решения для прекращения семилетней гражданской войны в Сирии. На встрече присутствуют представители сирийского правительства и некоторых повстанческих групп, а ООН и Иордания обычно направляют наблюдателей.

Россия и Иран поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада, в то время как Турция вместе с Соединенными Штатами поддерживает различные группы повстанцев. В Сирии за время войны было убито более 330 000 человек, и миллионы людей были изгнаны из своих домов после начала конфликта в марте 2011 года, который начался с подавления антиправительственных протестов.