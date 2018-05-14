Михаил Леонтьев извинился за высказывания об Армении

Вице-президент и пресс-секретарь корпорации "Роснефть" Михаил Леонтьев принес премьер-министру Армении Николу Пашиняну официальные извинения за комментарии, с которыми он выступил ранее в связи с событиями в стране.

О письме, в котором Леонтьев извиняется за свои "эмоциональные и непозволительные" слова, сообщило агентство Armenpress со ссылкой на пресс-службу Пашиняна.

Леонтьев подчеркнул, что сказанные им об Армении и армянах слова принадлежали ему лично и никак не были связаны с позицией "Роснефти".

Бывший оппозиционер Никол Пашинян был избран премьером 8 мая после массовых акций протеста в Ереване и других городах Армении. В начале мая, еще до избрания Пашиняна премьером, Леонтьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что "без поддержки России не было бы никакой Армении", "Армения является для России обременением" и сказал, что, если граждане Армении более не хотят союзнических отношений с Россией, они могут "катиться колбаской" и "пойти топиться", поскольку "никому не нужны, кроме России". Слова Леонтьева вызвали резкую реакцию в Ереване, а представители армянской диаспоры в Москве устроили акции протеста у редакции "Комсомольской правды".

Посольство России в Ереване заявило, что слова Леонтьева не отражают позицию Москвы. Корпорация "Роснефть" также заявила, что слова Леонтьева не соотносятся с ее официальной позицией.

Никол Пашинян заявлял, что события в Армении не направлены против России. В понедельник, как ожидается, в Сочи состоится встреча нового премьера Армении с президентом России Владимиром Путиным.