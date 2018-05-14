Глава MI5: Россия занимается дезинформацией на высшем уровне

Россию ожидает ещё большая международная изоляция. С таким заявлением на встрече с европейскими коллегами в Берлине выступил глава британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер. Выдержки из речи Паркера цитирует Reuters.

По данным СМИ, Паркер посвятил большую часть речи нарушениям Москвой международных правовых норм в связи с "делом Скрипаля". Ранее агентство Bloomberg сообщило, что отравление в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Паркер назвал "преднамеренным" и "целенаправленным".

Кроме того, руководитель британской контрразведки обратил внимание на Россию, как на враждебное государство, которое занимается "дезинформацией" на "беспрецедентном уровне".

Паркер, как и британские власти, считает, что именно Россия стоит за покушением на Скрипалей в начале марте. Россия свою причастность к отравлению отрицает.

Помимо России, глава MI5 предупредил европейских коллег об опасности со стороны террористической группировки "Исламское государство". По словам Паркера, радикальные исламисты, несмотря на потери и отступление в Сирии и Ираке, достаточно сильны, чтобы устраивать серьёзные атаки.

По информации The Guardian, руководитель контрразведки настаивает на взаимодействии спецслужб Евросоюза и Великобритании после Брекзита.