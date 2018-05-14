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Последний день. Фильм о революции в Армении

Последний день. Как в Армении произошла революция
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Последний день. Как в Армении произошла революция

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Последний день. Как в Армении произошла революция

23 апреля, после 11 дней массовых протестов, премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку – добивавшаяся его ухода оппозиция во главе с Николом Пашиняном победила.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся", заявил Саргсян.

Спустя две недели, 8 мая, депутаты парламента избрали Пашиняна премьер-министром.

О том, как происходила революция в Армении, – в фильме "Последний день" Сусанны Баранжиевой.

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