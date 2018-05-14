Последний день. Фильм о революции в Армении

23 апреля, после 11 дней массовых протестов, премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку – добивавшаяся его ухода оппозиция во главе с Николом Пашиняном победила.
"Никол Пашинян был прав. Я ошибся", заявил Саргсян.
Спустя две недели, 8 мая, депутаты парламента избрали Пашиняна премьер-министром.
О том, как происходила революция в Армении, – в фильме "Последний день" Сусанны Баранжиевой.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.