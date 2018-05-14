"Путин выбрал меня во враги": Макфол рассказал свою историю

"Путину нужен был враг-американец. Он выбрал меня".

Такие слова вынесены в подзаголовок статьи бывшего посла США в России Майкла Макфола в газете The Washington Post. Макфол пишет о своей новой книге "От холодной войны к горячему миру", которая вышла на прошлой неделе в Соединенных Штатах, главным сюжетным стержнем которой является его деятельность на посту посла в Москве: "Я стал послом для того, чтобы помогать политике перезагрузки отношений, но стал свидетелем ее конца. Не потому, что наша политика изменилась. Но потому, что Путин изменил политику России".

В понедельник состоится презентация книги в Стэнфордском университете, где после возвращения из России (куда ему отныне закрыт въезд) работает Майкл Макфол.

О чем же пишет Макфол в статье в Washington Post, проиллюстрированной выразительным коллажем? Вот самые важные утверждения бывшего американского посла:

Президент Обама, в администрации которого работал Макфол, всегда придавал большое значение отношениям с Россией и стремился их исправить. Избрание президентом Дмитрия Медведева рассматривалось в Вашингтоне как шанс на улучшение отношений. В целом, проект "перезагрузки" развивался неплохо: США и Россия подписали договор СНВ-3, США помогли России вступить в ВТО, а Москва не стала блокировать в ООН резолюцию, разрешающую наносить авиаудары по войскам Каддафи в Ливии.

Обама направил Макфола в Москву в конце 2011 года, чтобы "завершить начатое" и помочь окончательной нормализации отношений.

Но осенью 2011 года произошла "рокировка" Путина и Медведева. В отличие от Медведева, как пишет Макфол, Путин не верил во взаимовыгодное сотрудничество с США. В поддержке начавшихся в декабре 2011 протестов в Москве он обвинил Америку.

Америка была персонифицирована в образе нового посла - собственно, Майкла Макфола. Его начали обвинять (как он пишет - бездоказательно) в финансировании российской оппозиции. "Начали появляться сфабрикованные в фотошопе картинки со мной, из моих выступлений выдергивались из контекста фразы и смешивались так, чтобы сделать меня ответственным за слова, которых я не произносил, меня даже обвиняли в педофилии".

Путин ради внутриполитического успеха практически за одну ночь уничтожил все те достижения в двусторонних отношениях, которых добились за три года.

Далее Макфол подробно описывает "протест на Болотной" и реакцию Путина на него: бывший посол полагает, что Путин был разгневан на "креативный класс" за "неблагодарность". Кроме того, он был напуган событиями "Арабской весны". Для сохранения власти Путин решил выставить своих оппонентов предателями и "американскими агентами" - пишет Макфол, напоминая о том, что российские власти и ранее обвиняли США в организации "цветных революций". Кроме того, по его словам, Путин считал, что Вашингтон выступал за второй срок Медведева.

Макфол признает, что именно он одобрил заявление госсекретаря Хиллари Клинтон о декабрьских акциях протеста, которое разгневало Путина, а также добился выделения грантов организации "Голос", но подчеркивает, что, прибыв в Москву как посол, в соответствии с инструкциями президента Обамы он не посещал акции оппозиции в Москве и не выступал с публичными заявлениями в поддержку протестов.

Макфол подчеркивает, что отправлялся в Москву как "мистер Перезагрузка", а вовсе не как агент по подготовке "цветной революции". Но его приезд в Москву совпал с пиком "Болотных протестов", и прокремлевская пресса немедленно начала называть его архитектором "цветной революции". Макфол подчеркивает, что столкнулся с кремлевскими "троллями" задолго до их вмешательства в выборы в США.

Поводом для информационной кампании стала встреча заместителя госсекретаря Уильяма Бернса с представителями оппозиции в январе 2012 года. Она прошла в здании посольства "в целях экономии времени", как пишет Макфол, и сам он пишет, что отнесся к ней без энтузиазма, понимая щекотливость ситуации. Однако он сам по протоколу принял в ней участие. Как пишет бывший посол, оппозиционеры, включая Бориса Немцова, на встрече были настроены оптимистично, а Евгения Чирикова прямо говорила: "мы победим". При этом сами американские представители "больше слушали", а вовсе не давали никаких инструкций. Однако именно после этой встречи сотрудники НТВ "отлавливали" оппозиционеров у выхода из посольства - и нее и началась широкомасштабная кампания против Макфола. Бывший посол считает, что она помогла Путину повысить свой рейтинг и получить как минимум несколько процентов новых голосов.

Макфол был разгневан, поскольку, как он утверждает, большая часть обвинений в его адрес была лжива: "администрация Обамы не верила в стратегию смены режима". Кроме того, ему было обидно, что его представляют как врага России, в то время как он посвятил свою карьеру улучшению отношений между странами: "Я любил Россию. Я не был ни русофобом, ни воином «холодной войны»". У Макфола вновь нашлись слова похвалы для Медведева, который на приеме в Кремле поговорил с ним и попросил не принимать кампанию против него близко к сердцу - мол, после выборов все вернется на круги своя. На это же надеялся и Макфол, но - этими словами завершается статья в The Washington Post - это была напрасная надежда.

Как считает Макфол, Путин поверил собственной пропаганде и искренне начал подозревать американского посла в стремлении подорвать его власть. В прологе своей книги он описывает встречу с российским президентом в мае 2012 года: "он отвернулся от Тома <Донилона, советника президента США по национальной безопасности>, пристально глядя на меня своими стальными голубыми глазами и суровым хмурым взглядом. Казалось, что Путин искренне зол на меня".

Макфол покинул Москву 26 февраля 2014 года - за день до того, как в Крыму появились так называемые "вежливые люди".