В Иерусалиме открыто посольство США в Израиле. Полотно из синей ткани с таблицы с надписью "Посольство США" сняли Иванка Трамп - дочь президента США и министр финансов США Стивен Мнучин.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и старший советник Белого дома Джаред Кушнер - спецпосланник США на Ближнем Востоке и зять президента Дональда Трампа.

"Мы считаем, что обеим сторонам можно получить больше, чем они дают, чтобы все люди могли жить в мире, свободном от страха, где можно добиваться исполнения своей мечты", - говорится в речи Кушнера, фрагменты которой были распространены до начала церемонии. "Иерусалим должен оставаться городом, который объединяет людей всех конфессий", - отмечается в заявлении представителя США.

​Палестинцы, которые хотят, чтобы их собственное будущее государство имело столицу в Восточном Иерусалиме, возмущены решением Трампа, который отказался от политики предыдущих администраций в отношении сохранения посольства США в Тель-Авиве.

Новость обновляется