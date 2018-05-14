В Чите на День Победы провели реконструкцию концлагеря

В Чите театральная постановка о концлагере, приуроченная к празднованию Дня Победы, шокировала зрителей. Воспитанники театральной студии и краевого училища культуры сыграли фрагмент жизни и смерти узников немецких концлагерей на одной из площадей города. Об этом сообщает телеканал "Заб.ТВ".

По словам директора театра Марии Гуськовой, актеры отдавали себе отчет, что сцены насилия в "лагере смерти" шокируют зрителей. Руководитель считает, что "об этом надо знать", чтобы "такое больше никогда не повторилось". Актер исполнившей роль немецкого офицера в интервью телеканалу заявил: "Мне очень хотелось прекратить это все, но я должен был продолжать, чтобы показать зрителям, что фашисты не жалели никого: ни женщин, ни детей, ни стариков."

Видеозапись постановки вызвала также неоднозначную реакцию в интернете. В комментариях к записи пользователи указывают на то, что зрителями этой реконструкции стали маленькие дети.