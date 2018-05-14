Дмитрию Рогозину предложили возглавить "Роскосмос"

Дмитрий Рогозин, исполняющий обязанности вице-премьера до объявления нового состава правительства, получил предложение возглавить госкорпорацию "Роскосмос". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к Кремлю.

До настоящего времени Рогозин занимал должность вице-премьера, курировавшего оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Он не вошёл в обновлённый состав правительства. Вместо него вице-премьером по ОПК станет замминистра обороны Юрий Борисов.

На вопрос о возможной новой должности для нынешнего директора "Роскосмоса" Игоря Комарова собеседник РБК ответил, что гендиректора корпорации "нет в перечне людей, которые приглашены в мае в Сочи". В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал очередную серию совещаний Владимира Путина с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи.