Потери палестинцев в Газе сегодня превысили 50 человек

Не менее 52 участников протестов погибли и почти две с половиной тысячи обратились за медпомощью в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа. Поводом для протестов стало открытие в 14 мая в Иерусалиме посольства США в Израиле. Дипломатическое представительство было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим по решению президента Дональда Трампа.

Палестинцы возмущены действиями Вашингтона, так как рассчитывают в будущем учредить свою столицу в восточной части Иерусалима.

С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые двинулись к границе и были встречены огнем израильских сил, сообщает Би-би-си. Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Представитель правительства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества. Правозащитная организация "Международная Амнистия" осудила произошедшее, назвав обстрел демонстрантов вопиющим нарушением прав человека и международного права.

По данным "Международной Амнистии", более чем у 500 человек с палестинской стороны были ранены в понедельник. Международная правозащитная организация призвала к немедленному прекращению насилия, назвав его "ужасом".

Израильская сторона заявляет, что около 40 тысяч палестинцев устроили массовые беспорядки и пытались сломать приграничные ограждения в 13 местах вдоль границы, а военнослужащие действовали в соответствии со стандартными правилами.