В Кемерово начался снос "Зимней вишни"

В Кемерове во вторник приступили к демонтажу здания бывшего торгового центра "Зимняя вишня". Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Первым снесут бывшее помещение сауны. Следом за ним рабочие разберут само здание, где находился кинотеатр. Решение о сносе было принято спустя несколько дней после трагедии, однако работы стартовали только сегодня.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева, сначала нужно было урегулировать вопросы с собственниками:"У нас есть три группы собственников: основной, он уже подписал бумаги о безвозмездной передаче (здания, - прим. ред.) городу, ряд собственников выразил желание о добровольной передаче. С остальными собственниками вопрос будет решён", заявил Цивилев.

Все расходы по сносу ТЦ взяли на себя собственники "Зимней вишни", которые подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе. Однако часть собственников пока не согласны со сносом, а потому на сегодня окончательное решение о передаче здания городу не принято. В какие сроки это будет сделано – не уточняется.

Следственный комитет уже снял арест со здания "Зимней вишни", однако работы на месте трагедии пока не закончил. По словам Сергея Цивилёва, сейчас они находятся "на стадии завершения". Всего на территорий бывшего торгового центра предстоит снести 7 зданий. Насколько затянется демонтаж власти не пояснили, однако по информации "Сибирь.Реалии", все работы должны занять не более двух месяцев.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС заявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. По делу о пожаре в "Зимней вишне" были арестованы восемь человек.

