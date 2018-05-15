В Киеве сотрудниками СБУ задержан руководитель РИА Новости-Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали директора информационного агентства РИА Новости-Украина, гражданина России Кирилла Вышинского на одной из улиц Киева, рядом с домом, где он проживает. В офисе информагентства СБУ проводит обыск. Информацию об этом Радио Свобода подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По её словам, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым (входит в состав Генерльной прокуратуры Украины) "раскрыли деятельность сети подконтрольных России медиаструктур, которые использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины". По этому делу и задержан руководитель РИА Новости-Украина.

Ранее за освещение деятельности сепаратистов Донбасса Вышинский был внесен в базу украинского сайта "Миротворец", а в 2014 году после аннексии Крыма журналиста наградили в России медалью "За заслуги перед Отечеством" "за объективное освещение событий в Крыму".

Главный редактор телеканала Russia Today и Международного информационного агентства "Россия сегодня" (бывшее РИА Новости) Маргарита Симоньян написла в твиттере:"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы".

Однако уже через четверть часа добавила, что "ресурс с ними юридически не связан, но является информационным партнёром".

9 мая из Украины были депортированы специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, которые, как заявили в СБУ были командированы в Киев для подготовки тенденциозных, дискредитирующих Украину сюжетов о праздновании в стране Дня победы.

Ранее власти Украины выслали из страны целый ряд журналистов, в основном из России, за "деятельность, противоречащую интересам украинского государства". Это вызвало критику некоторых правозащитных и журналистских организаций.