Фонд Сороса объявил о переезде из Будапешта в Берлин

Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество" официально объявил о переезде из Будапешта в Берлин. Причиной переезда названа "все более репрессивная политическая и юридическая атмосфера" в Венгрии - после очередной победы на выборах партии премьер-министра Виктора Орбана, который является жестким оппонентом американского филантропа Джорджа Сороса и критиком финансируемых им структур.

О переезде "Открытого общества" было объявлено на следующий день после того, как власти Венгрии подтвердили планы принять закон, направленный на ограничения деятельности неправительственных организаций. В Венгрии его называют законом "Стоп Сорос". Орбан неоднократно обвинял уроженца Венгрии Сороса во вмешательстве в венгерскую политику, финансировании либеральной оппозиции и помощи мигрантам.

“Правительство Венгрии распространяет неверные сведения о нашей работе и подвергает репрессиям гражданское общество ради политических выгод" - говорится в заявлении "Открытого общества". О планах фонда Сороса переехать в Берлин сообщалось еще в апреле. Тогда представитель фонда заявил, что дальнейшая судьба его штаб-квартиры будет зависеть от действий венгерских властей.

По итогам недавних выборов партия Орбана "Фидес" обеспечила себе конституционное большинство в парламенте. Вступая в должность премьера, Орбан заявил, что "эпоха либеральной демократии" в Венгрии подошла к концу, и государство будет строиться на принципах "христианской демократии XXI века". Оппоненты Орбана, в том числе Сорос, неоднократно обвиняли венгерского премьера в гонениях на независимые СМИ, неправительственные организации и разжигании ненависти к мигрантам.